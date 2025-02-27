Калашников Дмитрий Максимович 18.09.1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калашников Дмитрий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1881

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1881

Отец: Калашников Максим Егорович

Мать: Устинья Ивановна

Бракосочетание
08.02.1902

Жена: Калашникова (Бочкова) Феодосия Семёновна

Рождение ребёнка
16.08.1902

Дочь: (Калашникова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Калашникова (Бочкова) Феодосия Семёновна

Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Калашников Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Калашникова (Бочкова) Феодосия Семёновна

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