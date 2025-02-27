Калашников Дмитрий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1881
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1881
Отец: Калашников Максим Егорович
Мать: Устинья Ивановна
Бракосочетание
08.02.1902
Рождение ребёнка
16.08.1902
Дочь: (Калашникова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Калашникова (Бочкова) Феодосия Семёновна
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Калашников Петр Дмитриевич
Мать ребёнка: Калашникова (Бочкова) Феодосия Семёновна