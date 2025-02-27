Калашникова (Бочкова) Феодосия Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1880
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1880
Отец: Бочков Симеон Данилов
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1902
Рождение ребёнка
16.08.1902
Дочь: (Калашникова) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Калашников Дмитрий Максимович
Рождение ребёнка
12.07.1907
Сын: Калашников Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Калашников Дмитрий Максимович