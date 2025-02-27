Калашникова (Бочкова) Феодосия Семёновна 29.05.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Калашникова (Бочкова) Феодосия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1880

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1880

Отец: Бочков Симеон Данилов

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1902

Муж: Калашников Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
16.08.1902

Дочь: (Калашникова) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Калашников Дмитрий Максимович

Рождение ребёнка
12.07.1907

Сын: Калашников Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Калашников Дмитрий Максимович

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