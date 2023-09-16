Устинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашников Филипп Максимович
Отец ребёнка: Калашников Максим Егорович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Калашников Ефим Максимович
Отец ребёнка: Калашников Максим Егорович
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1862
Рождение ребёнка
1867
Рождение ребёнка
1871
Рождение ребёнка
1877
Рождение ребёнка
22.07.1878
Рождение ребёнка
18.09.1881
Смерть
1903