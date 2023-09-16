Устинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1903

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1861 г.р.
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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Максим Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашников Филипп Максимович

Отец ребёнка: Калашников Максим Егорович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Калашников Ефим Максимович

Отец ребёнка: Калашников Максим Егорович

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
1862

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Максим Егорович

Рождение ребёнка
1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Максим Егорович

Рождение ребёнка
1871

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Максим Егорович

Рождение ребёнка
1877

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Максим Егорович

Рождение ребёнка
22.07.1878

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Максим Егорович

Рождение ребёнка
18.09.1881

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калашников Максим Егорович

Смерть
1903

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