(Калашников) Вера Максимовна 22.07.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Калашников) Вера Максимовна

Место рождения

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область

Дата рождения

22.07.1878

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1878

Отец: Калашников Максим Егорович

Мать: Устинья Ивановна

Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Бракосочетание
15.01.1897

Муж: Корниенко Иван Стратонович

Бескарагай, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
29.01.1898

Сын: Корниенко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Корниенко Иван Стратонович

Рождение ребёнка
16.02.1899

Сын: Корниенко Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Корниенко Иван Стратонович

Рождение ребёнка
24.03.1902

Сын: Корниенко Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Корниенко Иван Стратонович

Рождение ребёнка
25.04.1903

Дочь: (Корниенко) Глафира Ивановна

Отец ребёнка: Корниенко Иван Стратонович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Корниенко Степан Иванович

Отец ребёнка: Корниенко Иван Стратонович

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