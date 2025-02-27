(Калашников) Вера Максимовна
Место рождения
Дата рождения22.07.1878
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1878
Отец: Калашников Максим Егорович
Мать: Устинья Ивановна
Бракосочетание
15.01.1897
Бескарагай, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
29.01.1898
Сын: Корниенко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Корниенко Иван Стратонович
Рождение ребёнка
16.02.1899
Сын: Корниенко Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Корниенко Иван Стратонович
Рождение ребёнка
24.03.1902
Сын: Корниенко Гавриил Иванович
Отец ребёнка: Корниенко Иван Стратонович
Рождение ребёнка
25.04.1903
Дочь: (Корниенко) Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Корниенко Иван Стратонович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Корниенко Степан Иванович
Отец ребёнка: Корниенко Иван Стратонович