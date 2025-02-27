Корниенко Иван Стратонович 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Корниенко Иван Стратонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1897

Жена: (Калашников) Вера Максимовна

Бескарагай, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
29.01.1898

Сын: Корниенко Григорий Иванович

Мать ребёнка: (Калашников) Вера Максимовна

Рождение ребёнка
16.02.1899

Сын: Корниенко Тимофей Иванович

Мать ребёнка: (Калашников) Вера Максимовна

Рождение ребёнка
24.03.1902

Сын: Корниенко Гавриил Иванович

Мать ребёнка: (Калашников) Вера Максимовна

Рождение ребёнка
25.04.1903

Дочь: (Корниенко) Глафира Ивановна

Мать ребёнка: (Калашников) Вера Максимовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Корниенко Степан Иванович

Мать ребёнка: (Калашников) Вера Максимовна

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