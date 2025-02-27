Корниенко Иван Стратонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1897
Бескарагай, Бескарагайский район, Абайская область
Рождение ребёнка
29.01.1898
Сын: Корниенко Григорий Иванович
Мать ребёнка: (Калашников) Вера Максимовна
Рождение ребёнка
16.02.1899
Сын: Корниенко Тимофей Иванович
Мать ребёнка: (Калашников) Вера Максимовна
Рождение ребёнка
24.03.1902
Сын: Корниенко Гавриил Иванович
Мать ребёнка: (Калашников) Вера Максимовна
Рождение ребёнка
25.04.1903
Дочь: (Корниенко) Глафира Ивановна
Мать ребёнка: (Калашников) Вера Максимовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Корниенко Степан Иванович
Мать ребёнка: (Калашников) Вера Максимовна