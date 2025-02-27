(Калашникова) Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Калашников Максим Егорович
Мать: Устинья Ивановна
Дочь: Попова (Калашникова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович
Сын: Смирнов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович
Дочь: Батырева (Смирнова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович
Сын: Смирнов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович
Дочь: (Смирнова) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович
Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович
Дочь: (Смирнова) Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович
Сын: Смирнов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович
Дочь: (Смирнова) София Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович
Дочь: (Смирнова) Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович