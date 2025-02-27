(Калашникова) Евдокия Максимовна 1862 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Калашникова) Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Калашников Максим Егорович

Мать: Устинья Ивановна

Бракосочетание
14.05.1878

Муж: Смирнов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
10.03.1879

Дочь: Попова (Калашникова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
17.11.1880

Сын: Смирнов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
22.10.1882

Дочь: Батырева (Смирнова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
29.01.1885

Сын: Смирнов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
25.02.1887

Дочь: (Смирнова) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
01.04.1889

Сын: Смирнов Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
13.03.1891

Дочь: (Смирнова) Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
11.02.1896

Сын: Смирнов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
11.09.1898

Дочь: (Смирнова) София Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович

Рождение ребёнка
04.10.1901

Дочь: (Смирнова) Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Смирнов Василий Тихонович

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