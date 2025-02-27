Попова (Калашникова) Евдокия Васильевна 10.03.1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Калашникова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1879

Отец: Смирнов Василий Тихонович

Мать: (Калашникова) Евдокия Максимовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1897

Сын: Попов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
24.07.1899

Дочь: (Попова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1901

Дочь: (Попова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
10.09.1902

Дочь: (Попова) Феодора Михайловна

Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич

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