Попова (Калашникова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1879
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1897
Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
24.07.1899
Дочь: (Попова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
09.02.1901
Дочь: (Попова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
10.09.1902
Дочь: (Попова) Феодора Михайловна
Отец ребёнка: Попов Михаил Васильевич