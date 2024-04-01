Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Дочь: Агрофена Семеновна
Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева
Дочь: Параскева Семенова
Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева
Сын: Суковатицин Семен Семенов
Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева
Дочь: Шестернина 1, Наумова 2 Ирина Семенова
Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева
Дочь: Федосья Семенова
Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева
Сын: Суковатицин Алексей Семенов
Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева
Сын: Суковатицин Николай Семенов
Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева
Сын: Суковатицин Алексей Семенов
Мать ребёнка: Суковатицина Васса Максимова
Дочь: Евдокия Семенова
Мать ребёнка: Суковатицина Васса Максимова
Дочь: Олимпиада Семенова
Мать ребёнка: Суковатицина Васса Максимова
Дочь: Дарья Семеновна
Мать ребёнка: Суковатицина Васса Максимова