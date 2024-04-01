Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1710 г.р.

Мать

Около 1720 г.р.

Жена

Около 1760 г.р.
Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Суковатицин Марко Отст. Каптенармус Пп Д.Новопавловки Саввин

Мать: Суковатицина Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Агрофена Семеновна

Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Параскева Семенова

Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
24.05.1780

Сын: Суковатицин Семен Семенов

Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
воспр. малол. Александр Кузнецов
Рождение ребёнка
19.04.1783

Дочь: Шестернина 1, Наумова 2 Ирина Семенова

Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
02.06.1784

Дочь: Федосья Семенова

Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
10.03.1786

Сын: Суковатицин Алексей Семенов

Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Суковатицин Николай Семенов

Мать ребёнка: Суковатицина Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
10.10.1798

Сын: Суковатицин Алексей Семенов

Мать ребёнка: Суковатицина Васса Максимова

Бракосочетание
Около 1798

Жена: Суковатицина Васса Максимова

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Евдокия Семенова

Мать ребёнка: Суковатицина Васса Максимова

Рождение ребёнка
26.07.1801

Дочь: Олимпиада Семенова

Мать ребёнка: Суковатицина Васса Максимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Семеновна

Мать ребёнка: Суковатицина Васса Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суковатицина Анисья Яковлева

Смерть
Неизвестно
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