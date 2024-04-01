Шестернина 1, Наумова 2 (Суковатицина) Ирина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестернина 1, Наумова 2 (Суковатицина) Ирина Семенова

Место рождения

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

19.04.1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1783

Отец: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков

Мать: Суковатицина Анисья Яковлева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Бракосочетание
24.04.1801

Муж: Шестернин Михаил Евдокимов

Рождение ребёнка
09.10.1809

Сын: Шестернин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Шестернин Михаил Евдокимов

Рождение ребёнка
14.06.1811

Дочь: (Шестернина) Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Шестернин Михаил Евдокимов

Рождение ребёнка
10.11.1812

Сын: Шестернин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Шестернин Михаил Евдокимов

Рождение ребёнка
15.01.1817

Дочь: (Шестернина) Татьяна Михайлова

Отец ребёнка: Шестернин Михаил Евдокимов

Бракосочетание
18.01.1820

Муж: Наумов Данило Казак Р.Ганькина Гаврилов

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Наумов Протерий (Терентий?) Казак Ст. Ганькиной Данилов

Отец ребёнка: Наумов Данило Казак Р.Ганькина Гаврилов

Смерть
Неизвестно

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