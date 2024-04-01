Шестернина 1, Наумова 2 (Суковатицина) Ирина Семенова
Место рождения
Дата рождения19.04.1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1783
Бракосочетание
24.04.1801
Рождение ребёнка
09.10.1809
Сын: Шестернин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Шестернин Михаил Евдокимов
Рождение ребёнка
14.06.1811
Дочь: (Шестернина) Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Шестернин Михаил Евдокимов
Рождение ребёнка
10.11.1812
Сын: Шестернин Иван Михайлович
Отец ребёнка: Шестернин Михаил Евдокимов
Рождение ребёнка
15.01.1817
Дочь: (Шестернина) Татьяна Михайлова
Отец ребёнка: Шестернин Михаил Евдокимов
Бракосочетание
18.01.1820
Рождение ребёнка
Около 1822
Смерть
Неизвестно