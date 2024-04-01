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Наумов Данило Казак Р.Ганькина Гаврилов

Место рождения

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

04.12.1773

Дата смерти

16.05.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1773

Отец: Наумов Гаврила Казак Р. Медвежьего

Мать: Наумова Елена Никифорова

Медвежка, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Стефан Толстов
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Наумов Федор Данилов

Мать ребёнка: Наумова (Грищенко) Екатерина I Жена Андреева

Бракосочетание
14.02.1791

Жена: Наумова (Грищенко) Екатерина I Жена Андреева

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Наумов Архип Казак Р.Ганькина Данилов

Мать ребёнка: Наумова (Грищенко) Екатерина I Жена Андреева

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Атасова (Наумова) Екатерина Данилова

Мать ребёнка: Наумова (Грищенко) Екатерина I Жена Андреева

Рождение ребёнка
25.07.1799

Сын: Наумов Стефан Данилов

Мать ребёнка: Наумова (Грищенко) Екатерина I Жена Андреева

Бракосочетание
18.01.1820

Жена: Шестернина 1, Наумова 2 (Суковатицина) Ирина Семенова

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Наумов Протерий (Терентий?) Казак Ст. Ганькиной Данилов

Мать ребёнка: Шестернина 1, Наумова 2 (Суковатицина) Ирина Семенова

Смерть
16.05.1851
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
86 лет, от старости

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