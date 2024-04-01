Наумов Данило Казак Р.Ганькина Гаврилов
Место рождения
Дата рождения04.12.1773
Дата смерти16.05.1851
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1773
Стефан Толстов
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Наумов Федор Данилов
Мать ребёнка: Наумова (Грищенко) Екатерина I Жена Андреева
Бракосочетание
14.02.1791
Рождение ребёнка
Около 1793
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Атасова (Наумова) Екатерина Данилова
Мать ребёнка: Наумова (Грищенко) Екатерина I Жена Андреева
Рождение ребёнка
25.07.1799
Мать ребёнка: Наумова (Грищенко) Екатерина I Жена Андреева
Бракосочетание
18.01.1820
Рождение ребёнка
Около 1822
Смерть
16.05.1851
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
86 лет, от старости