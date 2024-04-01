Наумов Протерий (Терентий?) Казак Ст. Ганькиной Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Протерий (Терентий?) Казак Ст. Ганькиной Данилов

Наумов Протерий (Терентий?) Казак Ст. Ганькиной Данилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

19.05.1876

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Наумов Данило Казак Р.Ганькина Гаврилов

Мать: Шестернина 1, Наумова 2 Ирина Семенова

Бракосочетание
21.09.1847

Жена: Наумова Ефросинья Васильевна

м. 24 ж. 20
Рождение ребёнка
13.01.1848

Сын: Наумов Павел Протериев

Мать ребёнка: Наумова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Наумов Яков Казак Выс. Ганькинского Протериев

Мать ребёнка: Наумова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
03.08.1851

Сын: Наумов Фавет Протериев

Мать ребёнка: Наумова Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Около ?.05.1853

Сын: Наумов Михаил Протериев

Мать ребёнка: Наумова Ефросинья Васильевна

Смерть
19.05.1876
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
53 года, горячка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close