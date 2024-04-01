Наумов Протерий (Терентий?) Казак Ст. Ганькиной Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти19.05.1876
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Бракосочетание
21.09.1847
м. 24 ж. 20
Рождение ребёнка
13.01.1848
Мать ребёнка: Наумова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Наумов Яков Казак Выс. Ганькинского Протериев
Мать ребёнка: Наумова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
03.08.1851
Мать ребёнка: Наумова Ефросинья Васильевна
Рождение ребёнка
Около ?.05.1853
Мать ребёнка: Наумова Ефросинья Васильевна
Смерть
19.05.1876
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
53 года, горячка