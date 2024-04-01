Наумов Яков Казак Выс. Ганькинского Протериев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Яков Казак Выс. Ганькинского Протериев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Наумов Протерий (Терентий?) Казак Ст. Ганькиной Данилов

Мать: Наумова (Гордеева) Ефросинья Васильевна

Бракосочетание
22.05.1874

Жена: Наумова (Чукреева) Евдокия Ильина

М. 24 Ж. 17
Рождение ребёнка
02.09.1875

Сын: Наумов Михаил Яковлев

Мать ребёнка: Наумова (Чукреева) Евдокия Ильина

Рождение ребёнка
16.01.1891

Дочь: (Наумова) Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Наумова (Чукреева) Евдокия Ильина

Смерть
Неизвестно

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