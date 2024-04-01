Наумов Яков Казак Выс. Ганькинского Протериев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
22.05.1874
М. 24 Ж. 17
Рождение ребёнка
02.09.1875
Мать ребёнка: Наумова (Чукреева) Евдокия Ильина
Рождение ребёнка
16.01.1891
Дочь: (Наумова) Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Наумова (Чукреева) Евдокия Ильина
Смерть
Неизвестно