Наумов Фавет Протериев
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1851
Бракосочетание
07.01.1872
Жена: Наумова Мария Алексеева
М. 20 Ж. 17
Рождение ребёнка
08.03.1873
Сын: Наумов Феофилакт Казак Выс. Ганькинского Фаветов
Мать ребёнка: Наумова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
31.08.1876
Дочь: Марфа Фаветова
Мать ребёнка: Наумова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Наумов Григорий Казак Выс. Ганькинского Фаветов
Мать ребёнка: Наумова Мария Алексеева
Смерть
Неизвестно