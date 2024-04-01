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Наумов Фавет Протериев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1851

Отец: Наумов Протерий (Терентий?) Казак Ст. Ганькиной Данилов

Мать: Наумова Ефросинья Васильевна

Бракосочетание
07.01.1872

Жена: Наумова Мария Алексеева

М. 20 Ж. 17
Рождение ребёнка
08.03.1873

Сын: Наумов Феофилакт Казак Выс. Ганькинского Фаветов

Мать ребёнка: Наумова Мария Алексеева

Рождение ребёнка
31.08.1876

Дочь: Марфа Фаветова

Мать ребёнка: Наумова Мария Алексеева

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Наумов Григорий Казак Выс. Ганькинского Фаветов

Мать ребёнка: Наумова Мария Алексеева

Смерть
Неизвестно
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