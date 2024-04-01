Суковатицина (Кривошеина) Васса Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Кривошеин Максим Кузнец Петропавловского Батальона
Рождение ребёнка
10.10.1798
Сын: Суковатицин Алексей Семенов
Отец ребёнка: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков
Бракосочетание
Около 1798
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Евдокия Семенова
Отец ребёнка: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков
Рождение ребёнка
26.07.1801
Дочь: Олимпиада Семенова
Отец ребёнка: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков
Смерть
Неизвестно