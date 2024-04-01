Суковатицина (Кривошеина) Васса Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суковатицина (Кривошеина) Васса Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Кривошеин Максим Кузнец Петропавловского Батальона

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1798

Сын: Суковатицин Алексей Семенов

Отец ребёнка: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков

Бракосочетание
Около 1798

Муж: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Евдокия Семенова

Отец ребёнка: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков

Рождение ребёнка
26.07.1801

Дочь: Олимпиада Семенова

Отец ребёнка: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков

Смерть
Неизвестно
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