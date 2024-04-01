Суковатицин Марко Отст. Каптенармус Пп Д.Новопавловки Саввин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смертиПосле 1798
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырянова (Суковатицина) Евдокия Маркова
Мать ребёнка: Суковатицина Наталья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков
Мать ребёнка: Суковатицина Наталья Григорьева
Смерть
После 1798