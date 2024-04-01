Суковатицин Марко Отст. Каптенармус Пп Д.Новопавловки Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суковатицин Марко Отст. Каптенармус Пп Д.Новопавловки Саввин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

После 1798

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырянова (Суковатицина) Евдокия Маркова

Мать ребёнка: Суковатицина Наталья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суковатицина Наталья Григорьева

Рождение ребёнка
1759

Сын: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков

Мать ребёнка: Суковатицина Наталья Григорьева

Смерть
После 1798

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