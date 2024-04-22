Суковатицин Семен Семенов
Место рождения
Дата рождения24.05.1780
Дата смерти27.11.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1780
воспр. малол. Александр Кузнецов
Бракосочетание
Около 1800
Рождение ребёнка
17.?.1810
Сын: Суковатицин Федор Семенов
Мать ребёнка: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Васильева Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.11.1842
61 год горячка