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Суковатицин Семен Семенов

Место рождения

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область

Дата рождения

24.05.1780

Дата смерти

27.11.1842

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1780

Отец: Суковатицин Семен Казак Кр.Полуденной Марков

Мать: Суковатицина Анисья Яковлева

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
воспр. малол. Александр Кузнецов
Бракосочетание
Около 1800

Жена: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова

Рождение ребёнка
17.?.1810

Сын: Суковатицин Федор Семенов

Мать ребёнка: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Васильева Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова 1, Суковатицина 2 Фекла Миронова

Смерть
27.11.1842
61 год горячка
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