Титова Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Прасковья Петровна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

17.12.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: (дворовый) Петр Дементьевич

Мать: (дворовая) Акилина Кондратьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.?.1852

Муж: Титов Егор Титович

Рождение ребёнка
20.08.1855

Сын: Титов Моисей Егорович

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
?.02.1858

Дочь: Верещагина Мария Титова

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Феодосия Егоровна

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.09.1862

Сын: Титов Григорий Егорович

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.06.1866

Сын: Титов Евдоким Егорович

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Сергеева Надежда Титова

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.07.1873

Сын: Титов Елизар Егорович

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1878

Дочь: Иванова Агафья Титова

Отец ребёнка: Титов Егор Титович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
17.12.1894
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: простуда
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