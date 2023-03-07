Титова Прасковья Петровна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти17.12.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
23.?.1852
Муж: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
20.08.1855
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
?.02.1858
Дочь: Верещагина Мария Титова
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Феодосия Егоровна
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
23.09.1862
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
24.06.1866
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Сергеева Надежда Титова
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
25.07.1873
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
05.02.1878
Дочь: Иванова Агафья Титова
Отец ребёнка: Титов Егор Титович
Смерть
17.12.1894
Причина смерти: простуда