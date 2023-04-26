(дворовый) Петр Дементьевич
Место рожденияСело Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Дата рождения1808
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: (дворовый) Дементий Яковлевич
Мать: (дворовая) Анна
Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Титова Прасковья Петровна
Мать ребёнка: (дворовая) Акилина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: (дворовый) Андрей Петрович
Мать ребёнка: (дворовая) Акилина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Васса Петровна
Мать ребёнка: (дворовая) Акилина Кондратьевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Максим Петрович
Мать ребёнка: (дворовая) Акилина Кондратьевна
Смерть
1855