(дворовый) Петр Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(дворовый) Петр Дементьевич

Место рождения

Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: (дворовый) Дементий Яковлевич

Мать: (дворовая) Анна

Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Титова Прасковья Петровна

Мать ребёнка: (дворовая) Акилина Кондратьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: (дворовый) Андрей Петрович

Мать ребёнка: (дворовая) Акилина Кондратьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Васса Петровна

Мать ребёнка: (дворовая) Акилина Кондратьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Максим Петрович

Мать ребёнка: (дворовая) Акилина Кондратьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1855
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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