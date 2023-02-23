(дворовая) Анна
Место рожденияСело Никольское , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1783
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Никольское , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1808
Сын: (дворовый) Петр Дементьевич
Отец ребёнка: (дворовый) Дементий Яковлевич
Село Никольское , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Артемий Дементьевич
Отец ребёнка: (дворовый) Дементий Яковлевич
Село Никольское , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Смерть
До 1850
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область