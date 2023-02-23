(дворовая) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(дворовая) Анна

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Место рождения

Село Никольское , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1783

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Никольское , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: (дворовый) Петр Дементьевич

Отец ребёнка: (дворовый) Дементий Яковлевич

Село Никольское , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Артемий Дементьевич

Отец ребёнка: (дворовый) Дементий Яковлевич

Село Никольское , Кузнецкий уезд , Саратовская губерния
Смерть
До 1850
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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