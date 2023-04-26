(дворовый) Дементий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(дворовый) Дементий Яковлевич

Место рождения

Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния

Дата рождения

1781

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Дарья Дементьевна

Мать ребёнка: (дворовая) Анна

Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Наталья Дементьевна

Мать ребёнка: (дворовая) Анна

Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: (дворовый) Петр Дементьевич

Мать ребёнка: (дворовая) Анна

Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Дементьевна

Мать ребёнка: (дворовая) Анна

Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Артемий Дементьевич

Мать ребёнка: (дворовая) Анна

Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Смерть
1849
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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