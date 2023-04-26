(дворовый) Дементий Яковлевич
Место рожденияСело Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Дата рождения1781
Дата смерти1849
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Дарья Дементьевна
Мать ребёнка: (дворовая) Анна
Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Наталья Дементьевна
Мать ребёнка: (дворовая) Анна
Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1808
Сын: (дворовый) Петр Дементьевич
Мать ребёнка: (дворовая) Анна
Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Дементьевна
Мать ребёнка: (дворовая) Анна
Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1816
Сын: Артемий Дементьевич
Мать ребёнка: (дворовая) Анна
Село Мичкас , Нижне-Ломовский уезд , Пензенская губерния
Смерть
1849
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область