(дворовая) Акилина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(дворовая) Акилина Кондратьевна

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Титова Прасковья Петровна

Отец ребёнка: (дворовый) Петр Дементьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: (дворовый) Андрей Петрович

Отец ребёнка: (дворовый) Петр Дементьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Васса Петровна

Отец ребёнка: (дворовый) Петр Дементьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Максим Петрович

Отец ребёнка: (дворовый) Петр Дементьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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