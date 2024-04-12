(дворовая) Акилина Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Титова Прасковья Петровна
Отец ребёнка: (дворовый) Петр Дементьевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: (дворовый) Андрей Петрович
Отец ребёнка: (дворовый) Петр Дементьевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Васса Петровна
Отец ребёнка: (дворовый) Петр Дементьевич
Рождение ребёнка
1848
Сын: Максим Петрович
Отец ребёнка: (дворовый) Петр Дементьевич
Смерть
Неизвестно