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Верещагина Мария Титова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

?.02.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1858

Отец: Титов Егор Титович

Мать: Титова Прасковья Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.?.1878

Муж: Алексеев Федор Ионович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Григорий Иванович . Тимофей Иванович , Василий Кондратьевич
Бракосочетание
17.?.1879

Муж: Верещагин Виктор Алексеевич

Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1880

Сын: Верещагин Василий Викторович

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1881

Сын: Верещагин Максим Викторович

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.11.1882

Сын: Верещагин Михаил Викторович

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1885

Дочь: Александра Викторовна

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1887

Дочь: Серова Пелагея Верещагина

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1890

Дочь: Дарья Викторовна

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1893

Сын: Верещагин Александр Викторович

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1896

Дочь: Матрена Викторовна

Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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