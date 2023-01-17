Верещагина Мария Титова
Место рождения
Дата рождения?.02.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1858
Отец: Титов Егор Титович
Бракосочетание
29.?.1878
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Григорий Иванович . Тимофей Иванович , Василий Кондратьевич
Бракосочетание
17.?.1879
Село Новоспасское , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
31.07.1880
Сын: Верещагин Василий Викторович
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
03.08.1881
Сын: Верещагин Максим Викторович
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
02.11.1882
Сын: Верещагин Михаил Викторович
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
14.04.1885
Дочь: Александра Викторовна
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
24.09.1887
Дочь: Серова Пелагея Верещагина
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
04.03.1890
Дочь: Дарья Викторовна
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Верещагин Александр Викторович
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
23.03.1896
Дочь: Матрена Викторовна
Отец ребёнка: Верещагин Виктор Алексеевич
Смерть
Неизвестно