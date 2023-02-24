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Алексеев Федор Ионович

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Место рождения

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1856

Дата смерти

09.12.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Алексеев Ион

Мать: Алексеева ?

Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
09.12.1878
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
29.?.1878

Жена: Верещагина Мария Титова

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Григорий Иванович . Тимофей Иванович , Василий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Лидия Яковлевна

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