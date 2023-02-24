Алексеев Федор Ионович
Место рожденияСело Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1856
Дата смерти09.12.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Алексеев Ион
Мать: Алексеева ?
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
09.12.1878
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
29.?.1878
Жена: Верещагина Мария Титова
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Григорий Иванович . Тимофей Иванович , Василий Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно