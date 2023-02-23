Алексеева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Алексеев Ион
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Алексеев Ион
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Алексеев Ион
Село Белый ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно