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Титов Евдоким Егорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.06.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1866

Отец: Титов Егор Титович

Мать: Титова Прасковья Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1892

Сын: Титов Пмв Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна

Город Ашхабад , Туркменистан
1 января 1893 в Ашхабадской местной военной церкви - Виссарион Маркозович Дзимнадзе ( село Семевухо , Озургетский уезд , Кутаисская губерния ) , Прасковья Спиридоновна Швецова ( Саратовская губерния )
Рождение ребёнка
26.09.1895

Сын: Титов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
1 октября в Ашхабадской местной военной церкви - Василий Иванович Быстряков ( село Колояр-Никольское , Вольский уезд , Саратовская губерния ) , Устинья Леонтьевна Каргина ( село Новая Яблонка , Хвалы... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1898

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1900

Дочь: Синицына Устинья Титова

Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1904

Дочь: Пелагея Евдокимовна

Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Прасковья Михайловна

Военная служба
Неизвестно
Город Ашхабад , Туркменистан
2 Закаспийский стрелковый батальон
Смерть
Неизвестно
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