Титов Евдоким Егорович
Место рождения
Дата рождения24.06.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1866
Отец: Титов Егор Титович
Рождение ребёнка
28.12.1892
Сын: Титов Пмв Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна
Город Ашхабад , Туркменистан
1 января 1893 в Ашхабадской местной военной церкви - Виссарион Маркозович Дзимнадзе ( село Семевухо , Озургетский уезд , Кутаисская губерния ) , Прасковья Спиридоновна Швецова ( Саратовская губерния )
Рождение ребёнка
26.09.1895
Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна
1 октября в Ашхабадской местной военной церкви - Василий Иванович Быстряков ( село Колояр-Никольское , Вольский уезд , Саратовская губерния ) , Устинья Леонтьевна Каргина ( село Новая Яблонка , Хвалы... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1898
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
09.06.1900
Дочь: Синицына Устинья Титова
Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
05.05.1904
Дочь: Пелагея Евдокимовна
Мать ребёнка: Титова Прасковья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Город Ашхабад , Туркменистан
2 Закаспийский стрелковый батальон
Смерть
Неизвестно