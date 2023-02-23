Титова Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Прасковья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1892

Сын: Титов Пмв Василий Евдокимович

Отец ребёнка: Титов Евдоким Егорович

Город Ашхабад , Туркменистан
1 января 1893 в Ашхабадской местной военной церкви - Виссарион Маркозович Дзимнадзе ( село Семевухо , Озургетский уезд , Кутаисская губерния ) , Прасковья Спиридоновна Швецова ( Саратовская губерния )
Рождение ребёнка
26.09.1895

Сын: Титов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Титов Евдоким Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
1 октября в Ашхабадской местной военной церкви - Василий Иванович Быстряков ( село Колояр-Никольское , Вольский уезд , Саратовская губерния ) , Устинья Леонтьевна Каргина ( село Новая Яблонка , Хвалы... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1898

Дочь: Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Титов Евдоким Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1900

Дочь: Синицына Устинья Титова

Отец ребёнка: Титов Евдоким Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.05.1904

Дочь: Пелагея Евдокимовна

Отец ребёнка: Титов Евдоким Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Евдоким Егорович

Смерть
Неизвестно
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