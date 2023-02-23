Титова Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1892
Сын: Титов Пмв Василий Евдокимович
Отец ребёнка: Титов Евдоким Егорович
Город Ашхабад , Туркменистан
1 января 1893 в Ашхабадской местной военной церкви - Виссарион Маркозович Дзимнадзе ( село Семевухо , Озургетский уезд , Кутаисская губерния ) , Прасковья Спиридоновна Швецова ( Саратовская губерния )
Рождение ребёнка
26.09.1895
Отец ребёнка: Титов Евдоким Егорович
1 октября в Ашхабадской местной военной церкви - Василий Иванович Быстряков ( село Колояр-Никольское , Вольский уезд , Саратовская губерния ) , Устинья Леонтьевна Каргина ( село Новая Яблонка , Хвалы... Показать все
Рождение ребёнка
20.02.1898
Дочь: Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Титов Евдоким Егорович
Рождение ребёнка
09.06.1900
Дочь: Синицына Устинья Титова
Отец ребёнка: Титов Евдоким Егорович
Рождение ребёнка
05.05.1904
Дочь: Пелагея Евдокимовна
Отец ребёнка: Титов Евдоким Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно