Сергеева Надежда Титова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти12.04.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Титов Егор Титович
Бракосочетание
08.?.1890
Федор Иванович , Леонтий Николаевич Сергеев . Дмитрий Иванович , Иван Егорович .
Рождение ребёнка
07.01.1891
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович
Рождение ребёнка
27.04.1893
Сын: Сергеев Пмв Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович
Рождение ребёнка
05.02.1896
Сын: Сергеев Алексей Матвеевич
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович
Рождение ребёнка
01.07.1898
Сын: Сергеев Прокофий Матвеевич
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович
Рождение ребёнка
11.02.1901
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович
Рождение ребёнка
12.10.1903
Дочь: Евлампия Матвеевна
Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович
Смерть
12.04.1906
умерла в родах