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Сергеева Надежда Титова

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

12.04.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Титов Егор Титович

Мать: Титова Прасковья Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.?.1890

Муж: Сергеев Матвей Иосифович

Федор Иванович , Леонтий Николаевич Сергеев . Дмитрий Иванович , Иван Егорович .
Рождение ребёнка
07.01.1891

Сын: Сергеев Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.04.1893

Сын: Сергеев Пмв Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1896

Сын: Сергеев Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1898

Сын: Сергеев Прокофий Матвеевич

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.02.1901

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1903

Дочь: Евлампия Матвеевна

Отец ребёнка: Сергеев Матвей Иосифович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.04.1906
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла в родах
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