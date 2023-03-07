Титов Елизар Егорович
Место рождения
Дата рождения25.07.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1873
Отец: Титов Егор Титович
Бракосочетание
17.?.1892
Жена: Титова Анисья Куряева
Григорий Егорович и Моисей Егорович Титовы , Евтропий Степанович Макаров , Степан Уарович Асташин
Рождение ребёнка
21.10.1897
Сын: Титов Вов Дмитрий Елизарович
Мать ребёнка: Титова Анисья Куряева
Крещение
Неизвестно
Елисей Никандрович Батюшков , Антона Максимовича Куликова жена Ксения Федуловна
Смерть
Неизвестно