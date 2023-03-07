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Титов Елизар Егорович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

25.07.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1873

Отец: Титов Егор Титович

Мать: Титова Прасковья Петровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1892

Жена: Титова Анисья Куряева

Григорий Егорович и Моисей Егорович Титовы , Евтропий Степанович Макаров , Степан Уарович Асташин
Рождение ребёнка
21.10.1897

Сын: Титов Вов Дмитрий Елизарович

Мать ребёнка: Титова Анисья Куряева

Крещение
Неизвестно
Елисей Никандрович Батюшков , Антона Максимовича Куликова жена Ксения Федуловна
Смерть
Неизвестно
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