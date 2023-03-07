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Титова Анисья Куряева

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.12.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1874

Отец: Куряев Сергей Леонтьевич

Мать: Мария Климентьевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.?.1892

Муж: Титов Елизар Егорович

Григорий Егорович и Моисей Егорович Титовы , Евтропий Степанович Макаров , Степан Уарович Асташин
Рождение ребёнка
21.10.1897

Сын: Титов Вов Дмитрий Елизарович

Отец ребёнка: Титов Елизар Егорович

Смерть
Неизвестно
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