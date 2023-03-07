Титова Анисья Куряева
Место рождения
Дата рождения26.12.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1874
Отец: Куряев Сергей Леонтьевич
Мать: Мария Климентьевна
Бракосочетание
17.?.1892
Григорий Егорович и Моисей Егорович Титовы , Евтропий Степанович Макаров , Степан Уарович Асташин
Рождение ребёнка
21.10.1897
Сын: Титов Вов Дмитрий Елизарович
Отец ребёнка: Титов Елизар Егорович
Смерть
Неизвестно