Мария Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Климентьевна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

08.09.1888

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Климентий Тимофеевич

Мать: не указана

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
01.11.1870

Муж: Куряев Сергей Леонтьевич

Рождение ребёнка
04.01.1872

Сын: Куряев Сильвестр Сергеевич

Отец ребёнка: Куряев Сергей Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1874

Дочь: Титова Анисья Куряева

Отец ребёнка: Куряев Сергей Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.11.1877

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Куряев Сергей Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1880

Дочь: Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Куряев Сергей Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.10.1881

Дочь: Устинья Сергеевна

Отец ребёнка: Куряев Сергей Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1885

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Куряев Сергей Леонтьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
08.09.1888
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла во время родов
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