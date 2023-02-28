Мария Климентьевна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти08.09.1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Климентий Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1870
Рождение ребёнка
04.01.1872
Сын: Куряев Сильвестр Сергеевич
Отец ребёнка: Куряев Сергей Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.12.1874
Дочь: Титова Анисья Куряева
Отец ребёнка: Куряев Сергей Леонтьевич
Рождение ребёнка
25.11.1877
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Куряев Сергей Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.07.1880
Дочь: Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Куряев Сергей Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.10.1881
Дочь: Устинья Сергеевна
Отец ребёнка: Куряев Сергей Леонтьевич
Рождение ребёнка
09.08.1885
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Куряев Сергей Леонтьевич
Смерть
08.09.1888
умерла во время родов