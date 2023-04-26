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Титов ВОВ Дмитрий Елизарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1897

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1897

Отец: Титов Елизар Егорович

Мать: Титова Анисья Куряева

Бракосочетание
18.?.1918

Жена: Титова Мария Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Евдокия Антоновна

Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва: 27.12.1941 Кемеровский ГВК Воинское звание: рядовой Последнее место службы: дка 857
Смерть
?.10.1942
пропал без вести
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