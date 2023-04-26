Титов ВОВ Дмитрий Елизарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1897
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1897
Отец: Титов Елизар Егорович
Мать: Титова Анисья Куряева
Бракосочетание
18.?.1918
Жена: Титова Мария Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Евдокия Антоновна
Военная служба
Неизвестно
Дата и место призыва: 27.12.1941 Кемеровский ГВК Воинское звание: рядовой Последнее место службы: дка 857
Смерть
?.10.1942
пропал без вести