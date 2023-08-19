Лежнев-Семёнов Никифор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежнев-Семёнов Никифор Степанович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович

Мать: Лежнева-Семёнова Мария Александровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лежнев-Семёнов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Лежнева-Семёновна Марфа Даниловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович

Мать ребёнка: Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Лежнева-Семёнова Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лежнев-Семёнов Иван Никифорович

Мать ребёнка: Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Лежнев-Семёнов Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лежнева-Семёновна Марфа Даниловна

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