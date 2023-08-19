Лежнев-Семёнов Никифор Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лежнев-Семёнов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Лежнева-Семёновна Марфа Даниловна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович
Мать ребёнка: Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Лежнева-Семёнова Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лежнев-Семёнов Иван Никифорович
Мать ребёнка: Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Лежнев-Семёнов Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна
Бракосочетание
Неизвестно