Лежнева-Семёнова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛежнева-Семёнова Мария Александровна

Лежнева-Семёнова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1886

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лежнев-Семёнов Никифор Степанович

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Лежнева-Семёнова Ксения Степановна

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Лежнева-Семёнова Авдотья Степановна

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кузнецова (Лежнева-Семёнова) Евфросинья Степановна

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Лежнева-Семёнова Матрона Степановна

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1857

Сын: Лежнев-Семёнов Мартын Степанович

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1886
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.