Лежнева-Семёнова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лежнев-Семёнов Никифор Степанович
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Лежнева-Семёнова Ксения Степановна
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Лежнева-Семёнова Авдотья Степановна
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кузнецова (Лежнева-Семёнова) Евфросинья Степановна
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Лежнева-Семёнова Матрона Степановна
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Лежнев-Семёнов Мартын Степанович
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович
Смерть
1886