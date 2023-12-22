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Лежнев-Семёнов Мартын Степанович
Лежнев-Семёнов Мартын Степанович
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Древо
Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1857
Дата смерти
1858
Пол
Мужской
Отец
Лежнев-Семёнов Степан Семёнович
1814 г.р.
Мать
Лежнева-Семёнова Мария Александровна
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Лежнев-Семёнов Степан Семёнович
Мать:
Лежнева-Семёнова Мария Александровна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1858
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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