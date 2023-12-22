Лежнев-Семёнов Мартын Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежнев-Семёнов Мартын Степанович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1857

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Лежнев-Семёнов Степан Семёнович

Мать: Лежнева-Семёнова Мария Александровна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1858
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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