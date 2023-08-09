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Лежнева-Семёнова Матрона Никифоровна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

1881

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Лежнев-Семёнов Никифор Степанович

Мать: Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1881
Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд