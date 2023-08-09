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Лежнева-Семёнова Матрона Никифоровна
Лежнева-Семёнова Матрона Никифоровна
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Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1880
Дата смерти
1881
Пол
Женский
Отец
Лежнев-Семёнов Никифор Степанович
Мать
Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец:
Лежнев-Семёнов Никифор Степанович
Мать:
Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1881
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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