Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Лежнева-Семёнова Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1882
Сын: Лежнев-Семёнов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Лежнев-Семёнов Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Никифор Степанович