Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежнева-Семёнова Фёкла Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Никифор Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Лежнева-Семёнова Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Никифор Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лежнев-Семёнов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Никифор Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Лежнев-Семёнов Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Никифор Степанович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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