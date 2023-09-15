Лежнев-Семёнов Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛежнев-Семёнов Василий Никифорович

Лежнев-Семёнов Василий Никифорович

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1858

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Лежнев-Семёнов Никифор Степанович

Мать: Лежнева-Семёновна Марфа Даниловна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close