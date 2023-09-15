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Лежнев-Семёнов Василий Никифорович
Лежнев-Семёнов Василий Никифорович
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Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1858
Пол
Мужской
Отец
Лежнев-Семёнов Никифор Степанович
Мать
Лежнева-Семёновна (Панкратова) Марфа Даниловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец:
Лежнев-Семёнов Никифор Степанович
Мать:
Лежнева-Семёновна Марфа Даниловна
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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