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Орешкина (Лачугина) Мария

Место рождения

Покров, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Лачугин Егор Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Покров, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрыкина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кузнецова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Трофимова Екатерина Григигорьевна

Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич

Рождение ребёнка
20.11.1902

Сын: Орешкин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич

Покров, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.04.1905

Сын: Орешкин Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич

Покров, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1941

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