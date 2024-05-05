Орешкина (Лачугина) Мария
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Лачугин Егор Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрыкина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Кузнецова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Трофимова Екатерина Григигорьевна
Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
20.11.1902
Сын: Орешкин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич
Рождение ребёнка
18.04.1905
Отец ребёнка: Орешкин Григорий Андреевич
Смерть
1941