Лачугин Егор Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1867
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Орешкина Мария
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Покров, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно