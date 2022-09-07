Лачугин Егор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лачугин Егор Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1873 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1867

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Орешкина Мария

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Покров, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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