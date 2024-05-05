Трофимова (Орешкина) Екатерина Григигорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Орешкина) Екатерина Григигорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Орешкин Григорий Андреевич

Мать: Орешкина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Трофимов Борис Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1935

Сын: Трофимов Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1982

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