Трофимова (Орешкина) Екатерина Григигорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Орешкин Григорий Андреевич
Мать: Орешкина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Трофимов Борис Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1935
Сын: Трофимов Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1982