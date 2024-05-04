Дрыкина (Орешкина) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрыкина (Орешкина) Нина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Орешкин Григорий Андреевич

Мать: Орешкина Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрыкин Степан Михайлович

Рождение ребёнка
08.02.1946

Сын: Дрыкин Анатолий

Отец ребёнка: Дрыкин Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно
Черняховск, Черняховский, Калининградская область

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