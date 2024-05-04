Дрыкина (Орешкина) Нина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Орешкин Григорий Андреевич
Мать: Орешкина Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1946
Сын: Дрыкин Анатолий
Отец ребёнка: Дрыкин Степан Михайлович
Смерть
Неизвестно
Черняховск, Черняховский, Калининградская область