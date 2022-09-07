Кузнецова (орешкина) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1984
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Орешкин Григорий Андреевич
Мать: Орешкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Успенская Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Михаил
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил
Рождение ребёнка
1926
Сын: Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил
Смерть
1984