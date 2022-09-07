Кузнецова (орешкина) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (орешкина) Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Орешкин Григорий Андреевич

Мать: Орешкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Успенская Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Михаил

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил

Рождение ребёнка
1926

Сын: Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил

Смерть
1984

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