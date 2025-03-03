Бостром (Тургенева) Александра Леонтьевна 25.11.1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бостром (Тургенева) Александра Леонтьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 25.11.1854, Коровино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 25.07.1906, Самара, Самара, Самарская область

Супруги
Толстой Николай Александрович29.11.1849 г.р.
Дети
Конасевич (Толстая) Елизавета Николаевна1874 г.р.
Толстая Прасковья Николаевна1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Коровино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
С 05.10.1873 по 1883

Муж: Толстой Николай Александрович

Самара, Самара, Самарская область

Спасо-Вознесенский собор, город Самара

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Конасевич (Толстая) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Толстая Прасковья Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Рождение ребёнка
13.08.1878

Сын: Толстой Александр Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Хилково, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.10.1880

Сын: Толстой Мстислав Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Самара, Самара, Самарская область

Рождение ребёнка
23.12.1882

Сын: Толстой (Бостром) Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Смерть
25.07.1906
Самара, Самара, Самарская область

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