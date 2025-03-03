Бостром (Тургенева) Александра Леонтьевна
женский, родилась 25.11.1854, Коровино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 25.07.1906, Самара, Самара, Самарская область
Супруги
Толстой Николай Александрович29.11.1849 г.р.
Дети
Толстая Прасковья Николаевна1876 г.р.Показать еще 3
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Комментарий
Рождение
25.11.1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Коровино, Чердаклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
С 05.10.1873 по 1883
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Конасевич (Толстая) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Толстая Прасковья Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Рождение ребёнка
13.08.1878
Сын: Толстой Александр Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Хилково, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.10.1880
Сын: Толстой Мстислав Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Рождение ребёнка
23.12.1882
Сын: Толстой (Бостром) Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Александрович
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
25.07.1906