Толстой Александр Николаевич 13.08.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстой Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.08.1878, Хилково, Красноярский муниципальный район, Самарская область

умер 23.08.1919, Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Мать
Бостром (Тургенева) Александра Леонтьевна25.11.1854 г.р.
Отец
Толстой Николай Александрович29.11.1849 г.р.
Супруги
Толстая (Языкова) Екатерина АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Толстой Николай Александрович1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1878

Отец: Толстой Николай Александрович

Мать: Бостром (Тургенева) Александра Леонтьевна

Хилково, Красноярский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая (Языкова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Толстой Николай Александрович

Мать ребёнка: Толстая (Языкова) Екатерина Александровна

Смерть
23.08.1919
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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