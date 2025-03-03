Толстой Александр Николаевич
мужской, родился 13.08.1878, Хилково, Красноярский муниципальный район, Самарская область
умер 23.08.1919, Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
МатьБостром (Тургенева) Александра Леонтьевна25.11.1854 г.р.
ОтецТолстой Николай Александрович29.11.1849 г.р.
Супруги
Толстая (Языкова) Екатерина АлександровнаНеизвестно г.р.
Дети
Толстой Николай Александрович1907 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
13.08.1878
Хилково, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Толстой Николай Александрович
Мать ребёнка: Толстая (Языкова) Екатерина Александровна
Смерть
23.08.1919
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область