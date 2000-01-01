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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
194Архангельское (Хилково), с. вл.при рч. Хилковке.703293307353Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Самарский уезд
С. Хилково20Граф. Марья Богд. Толстая с дочерью1081438
С. Архангельское, Хилково тож21С. Мих. Мордвинова1681052
С. Архангельское, Хилково тож21С. Мих. Мордвинова1681052
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
150. Хилково (Архангельское), село бывшее владельческое, при речке Ветлянке, дворов 108, жителей 676, церковь православная, 10 лавок, ветряная мельница, базар, ярмарка
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Хилково. Б. помещ. Рус. Прав.746—62628142325329
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
57226Хилковосело53°29'с.ш.50°57'в.д.N-39-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36628432101с Хилковосело