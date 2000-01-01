село Хилково, Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Хилково

Красноярский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
194Архангельское (Хилково), с. вл.при рч. Хилковке.703293307353Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Самарская губерния, Самарский уезд
С. Хилково20Граф. Марья Богд. Толстая с дочерью1081438
С. Архангельское, Хилково тож21С. Мих. Мордвинова1681052
С. Архангельское, Хилково тож21С. Мих. Мордвинова1681052

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Тростянская волость
150. Хилково (Архангельское), село бывшее владельческое, при речке Ветлянке, дворов 108, жителей 676, церковь православная, 10 лавок, ветряная мельница, базар, ярмарка

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Тростянская волость
С. Хилково. Б. помещ. Рус. Прав.74662628142325329

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Красноярский район
57226Хилковосело53°29'с.ш.50°57'в.д.N-39-090

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Красноярский муниципальный район, Сельское поселение Хилково
36628432101с Хилковосело

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