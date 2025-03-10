Толстой (Бостром) Алексей Николаевич 23.12.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Толстой (Бостром) Алексей Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.12.1882, Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

умер 23.02.1945, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Бостром (Тургенева) Александра Леонтьевна25.11.1854 г.р.
Отец
Толстой Николай Александрович29.11.1849 г.р.
Супруги
Смоленкова (Рожанская) Юлия Васильевна1881 г.р.
Крандиевская-Толстая (Крандиевская) Наталья Васильевна21.01.1888 г.р.
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Дети
Толстой Юрий Алексеевич13.01.1903 г.р.
Шиловская (Толстая) Марианна Алексеевна28.07.1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1882

Отец: Толстой Николай Александрович

Мать: Бостром (Тургенева) Александра Леонтьевна

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Бракосочетание
С 03.06.1902 по 1910

Жена: Смоленкова (Рожанская) Юлия Васильевна

Тургенево, Коровинская волость, Ставропольский уезд

Рождение ребёнка
13.01.1903

Сын: Толстой Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Смоленкова (Рожанская) Юлия Васильевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
28.07.1911

Дочь: Шиловская (Толстая) Марианна Алексеевна

Мать ребёнка: Дымшиц-Толстая (Дымшиц) Софья Исааковна

Бракосочетание
1914

Жена: Крандиевская-Толстая (Крандиевская) Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1917

Сын: Толстой Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Крандиевская-Толстая (Крандиевская) Наталья Васильевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
20.01.1923

Сын: Толстой Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Крандиевская-Толстая (Крандиевская) Наталья Васильевна

Бракосочетание
?.10.1935

Жена: Толстая (Крестинская) Людмила Ильинична

Смерть
23.02.1945
Москва, город федерального значения Москва

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