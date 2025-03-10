Толстой (Бостром) Алексей Николаевич
мужской, родился 23.12.1882, Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
умер 23.02.1945, Москва, город федерального значения Москва
МатьБостром (Тургенева) Александра Леонтьевна25.11.1854 г.р.
ОтецТолстой Николай Александрович29.11.1849 г.р.
Супруги
Крандиевская-Толстая (Крандиевская) Наталья Васильевна21.01.1888 г.р.Показать еще 1
Дети
Толстой Юрий Алексеевич13.01.1903 г.р.
Шиловская (Толстая) Марианна Алексеевна28.07.1911 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1882
Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
С 03.06.1902 по 1910
Тургенево, Коровинская волость, Ставропольский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1903
Мать ребёнка: Смоленкова (Рожанская) Юлия Васильевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
28.07.1911
Дочь: Шиловская (Толстая) Марианна Алексеевна
Мать ребёнка: Дымшиц-Толстая (Дымшиц) Софья Исааковна
Бракосочетание
1914
Рождение ребёнка
27.02.1917
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.01.1923
Бракосочетание
?.10.1935
Смерть
23.02.1945
Москва, город федерального значения Москва