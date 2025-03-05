Шиловская (Толстая) Марианна Алексеевна 28.07.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шиловская (Толстая) Марианна Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 28.07.1911, Париж

умерла 1988, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Дымшиц-Толстая (Дымшиц) Софья Исааковна23.04.1884 г.р.
Отец
Толстой (Бостром) Алексей Николаевич23.12.1882 г.р.
Супруги
Шиловский Евгений Александрович21.11.1889 г.р.
Дети
Шиловская Марина Евгеньевна07.05.1937 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1911

Отец: Толстой (Бостром) Алексей Николаевич

Мать: Дымшиц-Толстая (Дымшиц) Софья Исааковна

Бракосочетание
1936

Муж: Шиловский Евгений Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
07.05.1937

Дочь: Шиловская Марина Евгеньевна

Отец ребёнка: Шиловский Евгений Александрович

Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва

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