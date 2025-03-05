Шиловская (Толстая) Марианна Алексеевна
женский, родилась 28.07.1911, Париж
умерла 1988, Москва, город федерального значения Москва
МатьДымшиц-Толстая (Дымшиц) Софья Исааковна23.04.1884 г.р.
ОтецТолстой (Бостром) Алексей Николаевич23.12.1882 г.р.
Супруги
Шиловский Евгений Александрович21.11.1889 г.р.
Дети
Шиловская Марина Евгеньевна07.05.1937 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1911
Бракосочетание
1936
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1937
Дочь: Шиловская Марина Евгеньевна
Отец ребёнка: Шиловский Евгений Александрович
Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва