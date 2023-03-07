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Пушкарев Антон Иванов

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: Пушкарев Иван Степанов

Мать: Пушкарева Евдокия Логинова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1786 ст.

Сын: Пушкарев Андрей Антонов

Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Селиверстова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1795 ст.

Сын: Пушкарев Никита Антонов

Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Селиверстова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Пушкарев Осип Антонов

Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Селиверстова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Агафия Селиверстова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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