Пушкарев Антон Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: Пушкарев Иван Степанов
Рождение ребёнка
17.10.1786 ст.
Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Селиверстова
Рождение ребёнка
01.04.1795 ст.
Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Селиверстова
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Селиверстова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834