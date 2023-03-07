Пушкарева Агафия Селиверстова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1786 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Антон Иванов
Рождение ребёнка
01.04.1795 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Антон Иванов
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Пушкарев Антон Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834