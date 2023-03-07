Пушкарева Агафия Селиверстова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкарева Агафия Селиверстова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1766 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1786 ст.

Сын: Пушкарев Андрей Антонов

Отец ребёнка: Пушкарев Антон Иванов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1795 ст.

Сын: Пушкарев Никита Антонов

Отец ребёнка: Пушкарев Антон Иванов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Пушкарев Осип Антонов

Отец ребёнка: Пушкарев Антон Иванов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Антон Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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