Пушкарев Андрей Антонов
Место рождения
Дата рождения17.10.1786 ст.
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1786 ст.
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Пушкарев Иов Андреев
Мать ребёнка: Пушкарева Федосья Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Пушкарева Федосья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816