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Пушкарев Андрей Антонов

Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.10.1786 ст.

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1786 ст.

Отец: Пушкарев Антон Иванов

Мать: Пушкарева Агафия Селиверстова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Пушкарев Иов Андреев

Мать ребёнка: Пушкарева Федосья Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Пушкарев Павел Андреев

Мать ребёнка: Пушкарева Федосья Григорьева

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Федосья Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Мокрушина, Завятская новопоселенная волость, Уржумский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1816
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